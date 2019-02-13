ترامب طالبها بالاستقالة ووجهت له رسالة.. إلهان عمر من اتهامات بمعاداة السامية للاعتذار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عطايا:

ضجة كبيرة سببتها النائبة الأمريكية المسلمة، ذات الأصول الصومالية، إلهان عمر، بعدما هاجمت منظمة "إيباك"، إحدى أقوى اللوبيهات الصهيونية في الولايات المتحدة، التي تساند دولة الاحتلال الإسرائيلي.

تلقت عضوة الكونجرس عن ولاية مينيسوتا، انتقادات قوية للغاية، وصلت إلى حد مطالبتها بتقديم استقالتها، بسبب دفاعها عن فلسطين، ومحاولتها لتقويض نفوذ الاحتلال الإسرائيلي في بلادها.

بدأت الأزمة بتعليق النائبة المسلمة، على تغريدة صحفي أمريكي تسائل فيها عن السر وراء الدعم المعتاد من القادة السياسيين الأمريكيين للدفاع عن دولة الاحتلال. وعلقت إلهان عمر، بأن الأمر كله يتعلق بالدولارات، منتقدة لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية "إيباك".

وكتبت عمر في تغريدة على تويتر: "الأمر كله يتعلق بـ"رضيع أسرة بنجامين"، المصطلح يعني بالعامية الأمريكية "ورقة نقدية فئة 100 دولار".

وتساءل متابع آخر عبر موقع تويتر: "من تعتقد أنه يدفع الأموال للسياسيين الأميركيين لتأييد إسرائيل؟"، لترد إلهان بكلمة واحدة قائلة "إيباك".

موجة من الاعتراضات لحقت تعليقات النائبة المسلمة في الكونجرس الأمريكي، بدأت مع رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، التي أكدت أن النقد المشروع لسياسات دولة الاحتلال مكفول بقيم حرية التعبير والنقاش الديمقراطي الذي يشترك في الإيمان به كل من واشنطن وتل أبيب، لافتة إلى أن ما استخدمته إلهان عمر من عبارات مجازية "معادية للسامية"، يعد أمرًا "مسيئًا للغاية".

ترامب يطالبها بالاستقالة

استغل الرئيس الأمريكي الفرصة، لمهاجمة النائبة المسلمة إلهان عمر، ليس لأنها تسعى لتقويض نفوذ دولة الاحتلال وحسب، ولكن لكونها عضوة بارزة منتخبة من الحزب الديمقراطي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إنه لا مكان في الكونجرس الأمريكي؛ لمن "يعادي السامية"، في إشارة إلى إلهان عمر، وذلك وفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

اعتذار إلهان.. وردها على ترامب

بعد موجة الانتقادات التي وجهت للنائبة الديمقراطية، اعتذرت إلهان عمر، عما قالته من تصريحات يمكن أن توصف بالعنصرية.

وقالت في بيان: "معاداة السامية حقيقية وأنا ممتنة للحلفاء والزملاء اليهود الذين يطلعونني على التاريخ المؤلم للأفكار المعادية للسامية، ولكن لم يكن في نيتي أبدًا إزعاج الناخبين أو الأمريكيين اليهود ككل".

وفي تغريدة نشرتها اليوم الأربعاء، على "تويتر"، هاجمت إلهان عمر، الرئيس الأمريكي، بعدما طالبها الأخير بالاستقالة، قائلة: "لقد كانت تصريحاتك مليئة بالكراهية طوال حياتك، ضد اليهود والمسلمين والسكان الأصليين والمهاجرين والسود وغير ذلك الكثير".

الصحف العالمية بين مؤيد ومعارض

أثارت أزمة عضوة الكونجرس المسلمة، اهتمام الصحف العالمية. حيث أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن إلهان عمر، كانت مصيبة في تعليقها حول سيطرة اللوبيهات الصهيوينية على السياسة الأمريكية.

كما دافع الكاتب في موقع "إنترسبت" الأمريكي مهدي حسن عن النائبة بمجلس النواب الأمريكي، في وجه الحملة الواسعة التي شُنت عليها، قائلًا: "إن انتقاد إيباك من المحرمات في أمريكا لكن إلهان حطمت ذلك".

وقال إن كل ما قالته إلهان في تغريدتين هو أن السياسيين الأمريكيين يدعمون إسرائيل بسبب الضغوط المالية المحتملة ضدهم من "إيباك"، وأن أثرياء اليهود يسيطرون على العالم.

فيما تطالب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، بمحاسبة عضوة الكونجرس على تعليقاتها "العنصرية والمعادية للسامية"، لافتة إلى أنها كانت تسعى لتقليب الولايات المتحدة والعالم على دولة الاحتلال.

دعوتها لزيارة دولة الاحتلال

بعد الجدل الكبير والواسع حول أزمة إلهان عمر؛ قررت المنظمة الصهيونية "أونست ريبورتنج" والمسؤولة عن الترويج لدولة الاحتلال، دعوة عضوة الكونجرس لزيارة تل أبيب.

وقالت في بيان: "بعد اندفاع عضوة الكونجرس الديموقراطية إلهان عمر، عبر تويتر، وجهت أونست ريبورتينج الدعوة إلى ممثل مينيسوتا للانضمام إلى مهمتنا القادمة في إسرائيل هذا الربيع".

وكتبت المنظمة على "تويتر": "إن أفضل طريقة لمواجهة الجهل هي رؤية الأشياء بنفسك. إلهان عمر ندعوك للانضمام إلينا في مهمتنا القادمة إلى إسرائيل في غضون بضعة أشهر من الآن لترى إسرائيل الحقيقية بنفسك".