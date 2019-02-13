الأردن تؤكد تمديد عمل معبر جابر الحدودي مع سوريا

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أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، على تمديد العمل في معبر جابر الحدودي مع سوريا لمدة ساعتين إضافيتين أي حتى 18:00 بالتوقيت المحلي.
وذكرت وكالة "بترا" الرسمية في المملكة عبر بيان مقتضب أن وزير الداخلية الأردني، سمير المبيضين، "قرر تمديدالعمل في مركز حدود جابر لغاية الساعة السادسة مساء".
ولم يوضح البيان ما إذا كان قرار تمديد العمل اتخذ بتنسيق مع الجانب السوري أو بالاتفاق معه، كما لم يتم ذكر أسباب
ويربط سوريا والأردن معبران حدوديان أساسيان هما معبر الجمارك القديم الذي يقابله الرمثا من الجانب الأردني ولا يزال مغلقا، ونصيب الذي يقابله جابر.
وأعلنت حكومتا سوريا والأردن إعادة فتح معبر جابر-نصيب في 15 أكتوبر الماضي، واتفق الجانبان على أن يكون عمله بكلا الجهتين من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء.
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