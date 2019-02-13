بوتفليقة يعين مديرا جديدا للأمن الوطني الجزائري

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

وكالات:

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء عبد القادر قارة بوهدبة مديرا

عاما للأمن الوطني بالجزائر، خلفا للعقيد مصطفى لهبيري.

وقالت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية اليوم

الأربعاء في بيان لها "وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة السيد عبد القادر قارة بوهدبة مديراعاما للأمن الوطني، خلفا للسيد مصطفى لهبيري الذي استدعى لمهام أخرى".



يذكر أن عبد القادر قارة بوهدبة تقلد عدة مناصب في الشرطة الجزائرية منها مدير الشرطة القضائية، ومندوب اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للشرطة "أنتربول"، قبل أن يحال إلى التقاعد سنة 2016.