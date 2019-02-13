بوتفليقة يعين مديرا جديدا للأمن الوطني الجزائري

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عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء عبد القادر قارة بوهدبة مديرا
وقالت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية اليومالأربعاء في بيان لها "وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة السيد عبد القادر قارة بوهدبة مديرا
يذكر أن عبد القادر قارة بوهدبة تقلد عدة مناصب في الشرطة الجزائرية منها مدير الشرطة القضائية، ومندوب اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للشرطة "أنتربول"، قبل أن يحال إلى التقاعد سنة 2016.
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