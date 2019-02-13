كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: عودة 11 ألف لاجىء سوري إلى بلادهم منذ فتح الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن أكثر من 11 ألف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلدهم منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين في منتصف أكتوبر 2018.

وقال المتحدث الرسمي بإسم المفوضية محمد الحواري: "منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ولغاية 10 فبراير الحالي عاد 11 ألفاً و198 لاجئاً سورياً إلى بلدهم".

وأوضح، أن "هذه الأرقام مطابقة لقائمات الحكومة الأردنية، عن اللاجئين السوريين العائدين، وبيانات وسجلات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".

ويستضيف الأردن نحو 670 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عددهم منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون سوري.

وفتح معبر جابرنصيب الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا في 15 أكتوبر 2018، بعد نحو 3 أعوام من إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.

ومن جانب آخر، قرر وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين اليوم الأربعاء، تمديد ساعات العمل بالمعبر الحدودي بين الأردن وسوريا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن وزير الداخلية سمير المبيضين قرر تمديد العمل في مركز حدود جابر حتىالساعة السادسة مساءً، أي ساعتين إضافيتين يومياً.

وأوضحت، أن "هذا التمديد يبدأ العمل به من اليوم وحتى إشعار آخر".

وكانت حركة النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين تبدأ يومياً من الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي إلى الرابعة مساءً.

ويأتي هذا القرار بعد أن شهد المعبر حركة مرور متزايدة ودعوات لتمديد ساعات عمله.