كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام ضابط سابقة بسلاح الجو الأمريكي بالتجسس لصالح إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، ضابطاً سابقةً بسلاح الجو الأمريكي تدعى مونيكا ويت، بمساعدة إيران فيما وصفته واشنطن بتجسس إلكتروني استهدف ضباطاً بالمخابرات.

وفي إطار التحرك الأمريكي، فرضت واشنطن عقوبات على شركتين مقرهما إيران، هما منظمة "نيو هورايزون" وشركة "نت بيغارد سماوات"، وعدد من الأفراد المرتبطين بهما.

وقالت وزارة الخزانة، إن "نت بيغارد" استهدفت أفراداً سابقين وحاليين بالحكومة والجيش بحملة إلكترونية خبيثة، وقالت إن "نيو هورايزون" نظمت مؤتمرات دولية تدعم جهود "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني لتجنيد أجانب، وجمع معلومات منهم.