كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. إصابة 17 طالباً في انفجار بمدرسة في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الهندية، إن 17 طالباً أصيبوا في انفجار بإحدى مدارس القسم الهندي من إقليم كشمير اليوم الأربعاء.

وقع الانفجار بمدرسة في منطقة "بولواما"، وقال ضابط شرطة كبير: "لم يتضح سبب الانفجار، والتحقيقات جارية".

وقالت محطة تليفزيون "إن دي تي في"، إن التلاميذ المصابين، وأعمارهم بين 15 و16 عاماً، بالصف العاشر، من قرية "باربال" وكانون يحضرون درساً تعليمياً خاصاً، حيث أن الدروس النظامية في وادي كشمير متوقفة بسبب العطلة الشتوية.

وقالت وكالة أنباء الهند الآسيوية أيانس، إن معظم المصابين نقلوا إلى اثنين من المستشفيات القريبة، وعدد قليل إلى عاصمة ولاية جامو وكشمير، للعلاج.

ووقعت مواجهات بين سكان محليين وقوات من الشرطة بعدما احتشد محتجون خارج المدرسة وقذفوا القوات بالحجارة.

وقال شاهد عيان، إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أجج المواجهات.

ولطالما وقعت أحداث مماثلة في الماضي بسبب تعرض مدنيين لإصابات جراء متفجرات من مخلفات القتال بين المتمردين وقوات الأمن في كشمير الهندية.

وتشهد المنطقة حركة انفصالية تتسم بالعنف منذ ثمانينيات القرن الماضي، أودت بحياة حوالي 45 ألفاً من المدنيين وقوات الأمن والمتمردين.