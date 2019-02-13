ردّ النائب ​نواف الموسوي​ على النائب ​بيار بو عاصي​، الذي ختم كلمته بالاشارة الى الجدال الذي حصل خلال جلسة اعطاء الثقة للحكومة بين النائب سامي الجميل والموسوي، بشأن الرئيس ​بشير الجميل​، دعا فيها بو عاصي الى احترام رموز الاخرين وقادتهم كما تطلعاتهم، أكّد الموسوي في ردّ مباشر في الجلسة، ان "مقاومتنا هي عزنا وشرفنا ومن يتهجم علينا ويهدّدنا بكسر رجلنا سنكسر له رقبته"، فتدخل عندئذ رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ ، وشطب ما أدلى به الموسوي، من محضر الجلسة.

كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: مقاومتنا هي عزنا وشرفنا ومن يهدّدنا بكسر رجلنا سنكسر له رقبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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