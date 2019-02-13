خليل: البرلمان كلفنا إعداد تقرير حول الحسابات المالية وانجزناه قبل الموعد

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ في حديث تلفزيوني له "أنني اعمل وفق الأصول، و​مجلس النواب​ كلفنا إعداد تقرير حول الحسابات المالية وحدد وقتا هو 20 تشرين الاول وأنجزناها في 7 تشرين الاول".

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