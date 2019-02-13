لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​ في حديث تلفزيوني إلى "اننا مشرعون وأهل قانون ولا يمكن التشهير بأسماء وهذه وظيفة ​القضاء​ على الذي عليه ان يأخذ بكلامنا كإخباء والتحقيق بالامور".

كانت هذه تفاصيل خبر فضل الله: نحن مشرعون ووظيفتنا ليست تسمية الناس بل هذه وظيفة القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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