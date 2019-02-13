اللواء عثمان عن أحداث الجاهلية: وهاب قام بأفعال اتخذت أبعادا خطيرة

علق المدير العام لمديرية ​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ على أحداث ​الجاهلية​ الاخيرة، مؤكداً: "أنني لا أستطيع التخلي عن مسؤوليتي الأمنية وإلا سأكون مسؤولا أمام المواطن والبلد"، معتبراً أن "المواكب السيارة لمناصري رئيس حزب "التحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب كانت خطيرة والتي كانت قد تؤدي لمشاكل أمنية".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح عثمان أن "وهاب كان قد طُلب للتحقيق عدة مرات ولم يأتي والاشارة كانت واضحة من القضاء لاحضاره من منزله وتوجهنا إلى الجاهلية لاحضاره و لكنه كان قد غادر من منزله"، مؤكداً "أنني لن أدعي على وهاب وهو أهان هيبة الدولة".

وعن توقيف ضباط متورطين يشتبه بتورطهم بملفات فساد، لفت عثمان إلى أن "مؤسسة قوى الامن الاقل فسادا والمحاسبة شديدة ولا استعمل السلطة الا لتوطيد الامن والاستقرار"، مشيراً إلى "أننا اوقفنا شخص تبين بانه على علاقة مشبوهة ببعض الضباط"، مؤكداً أ"نني لم أتدخل في الموضوع السياسي مع أو ضد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط وأنا أحاول تحييد المؤسسة عن ال​سياسة​".