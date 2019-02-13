أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن "عناصر لديها نقلت في تمام الساعة 14,00 من تاريخ اليوم عامل من التابعية السورية الى ​مستشفى بعبدا الحكومي​ قضى إثر وقوع حدائد تدعيم عليه داخل ورشة بناء في عين الخروبة - ​المتن​".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني نقل سوريا إلى مستشفى بعبدا قضى في ورشة بناء بعين الخروبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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