وزارة الصناعة أصدرت توضيحا عن إلغاء التفويض المعطى للمدير العام

أوضحت وزارة الزراعة في بيان تعليقا على "ما اورده بعض وسائل الاعلام المرئي والمكتوب والمواقع الاخبارية الالكترونية عن الغاء التفويض المعطى للمدير العام لوزارة الصناعة، أنه سبق لوزير الصناعة السابق الدكتور حسين الحاج حسن ان فوض المدير العام للوزارة داني جدعون التوقيع على كل الكتب والمراسلات والقرارات المتعلقة بالكحول والمشروبات الروحية لأسباب خاصة. وبعد تولي الوزير وائل أبو فاعور وزارة الصناعة، وبناء على اقتراح المدير العام، تم الغاء التفويض المذكور لانتفاء الحاجة إليه ولإعادة اعتماد الالية الموحدة العادية في كل ما يتعلق بالامور الصناعية".
وإذ ثمنت الوزارة "التعاون القائم بينها وبين وسائل الاعلام بهدف خدمة القطاع الصناعي وتطويره"، تمنت عليها "مراجعة الوزارة بأي موضوع تحتاج للاستفسار عنه قبل التسرع بنشر الأخبار المتعلقة بالوزارة والتي تؤدي الى الالتباس والى عدم الاحاطة بالموضوع بصورته الكاملة والشاملة".
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