عقيص: بشير الجميل في مكان لا تطاله الألسن مهما أفلتت

رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أنّ "ما جرى اليوم في المجلس النيابي إساءة لذكرى الرئيس بشير الجميل، بقدر ما كان إساءة لمن أطلق كلاماً في غير مكانه وزمانه، ليثبت لنا مرّة اخرى اننا اذ نعمل لبناء مستقبل لهذا الوطن، هناك من يصرّ على العيش في الماضي ونكئ جراحه".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت عقيص إلى أن "بشير الجميل جاء على ظهر أمانينا وأحلامنا بجمهورية قوية، وغاب في ثنايا قلوبنا وهو اليوم في مكان لا تطاله الألسن مهما أفلتت وانه في قلب تاريخ جمهوريتنا وصفحته الأجمل على الإطلاق، التي ستستنسخ في يومٍ قريب".
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