الجيش أوقف احد ابرز مصنعي المتفجرات والصواريخ لدى جبهة النصرة في عرسال

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ في بيان أنه " نتيجة رصد التنظيمات الإرهابية وملاحقتها، أوقفت ​مديرية المخابرات​ في محلة وادي الحصن- ​عرسال​ السوري ​أحمد علي​ بطحة الملقب بـ "أبو علي الحوراني- الحوت" لانتمائه إلى تنظيم ​جبهة النصرة​ الإرهابي ومشاركته بالقتال إلى جانبه ضد الجيش اللبناني في عرسال. وبتاريخ 2 / 8 / 2014، وهو خبير في تصنيع ​الصواريخ​ والمتفجرات وزرع العبوات، وقد قام بتفخيخ سيارات ونقلها إلى داخل الأراضي اللبنانية في فترات سابقة. كما ضُبطت بحوزته كمية من المتفجرات ولوازمها. وقد بوشرت التحقيقات بإشراف ​القضاء​ المختص".

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