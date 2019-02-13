ترزيان يعلن منح الثقة للحكومة باسم كتلة "نواب الأرمن" و" الطاشناق"

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​هاغوب ترزيان​ أن "تسمية ​الحكومة​ حكومة إلى العمل هي متميزة بالشكل إنما يجب أن ننتظر أن تكون بالفعل إلا أن كلمة الإنتظار ليست مستسهلة لدى اللبنانيين"، مشيراً إلى أنه "من هنا وجب على هذه الحكومة أن تكون حكومة إنهاء معاناة اللبنانيين بالتخطيط والتنفيذ وليس مجرد حكومة تتكلم عن معاناتهم وهي مطالبة بأن تبذل قصارى جهدها بتحسبن الوضع المعيشي كما وأن ​الفقر​ المستشري تنامت نسبته".

وخلال جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​، لفت ترزيان إلى أنه "بات من الضروري تأمين دعم للطبابة والإستشفاء وتأمين الدواء لكل اللبنانيين لا سيما ​الأدوية​ المتعلقة ب​الأمراض​ المستعصية"، داعياً "الحكومة إلى تطوير ​المدارس الرسمية​".

وفي موضوع ​الكهرباء​، أكد أنه "من المعيب في العام 2019 ما زلنا نبحث زيادة تغذية التيار ساعات إضافية فيما الحل معروف ويقوم على كف يد المعرقلين"، مشيراً إلى أن "زحمة السير هي أكثر ما ينغّص يوميات اللبنانيين بالإضافة إلى الإنارة على الطرقات"، موضحاً أن "​الدستور​ قد كرس استقلالية ​القضاء​ وجعل السلطة القاضئية سلطة مستلقة إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية وأين نحن من إعطاء ​القضاة​ استقلاليتهم بعيداً عن التدخلات؟".

وشدد على أن "كرامة القضاة من كرامتنا ولا دولة من دون قضاء مستقل"، موضحاً أنه "يتم "تشليح" الموظف 11 بالمئة من معاشمة عبر ضريبة ​القيمة المضافة​ TVA ونحن لم نحقق للمواطنين العدالة الإجتماعية التي يريدونها"، مشيراً إلى أن "الإصلاح يتم عن طريق وقف الهدر والمواطن لم يعد يتحمل ضرائب جديدة".

ولفت إلى أن "سيدر لن يلاحظ أي شيء لمدينة ​بيروت​ لأنه يتم الإتكال على أموال البلدية"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون لدينا "Opera house" وأن تكون الأدوات الموسيقية موجودة بأيدي الأطفال وأن يكون لدينا مجمع رياضي".

ولفت إلى أنه "من حق الشعب أن يدخل إلى المجمعات المتخصصة للسباحة وإلى حد الآن لم أعرف لم كيف تم بناء "​الإيدن باي​" بشكل غير قانوني وخلال أسبوعين وهو قام بالإحتيال على القانون عبر القضاء وحجب المنظر على أحمل شاطئ في بيروت"، مشيراً إلى أن "المثل القائل بأن وراء كل رجل عظيم إمرأة فيه مغالطة إذ يجب أن يكون إلى جانب كل رجل عظيم إمرأة ويجب أن يكون هناك مساواة في الحقوق والواجبات ومن المخجل أن لا نعترف بدور ​المرأة​، ويجب أن يكون لبنان قدوة للدول العربية والأجنبية باحترام حقوق المرأة ودعمها وتعميمها عبر فتح المجالات أمامها والإستفادة من قدراتها".

وشدد ترزيان على أن "البلد كله يرشح زيتاً في الحديث عن ​الفساد​ ولم ننجح حتى الآن إلا بمواجهة موظفين صغار"، مشيراً إلى أن "الفساد شماعة نعلق عليها اخفاقاتنا"، داعياً لتطبيق القوانين ومؤسسات الرقابة لتقوم بعملها.

ودعا الحكومة "لتطلق يد القانون لقطع رأس الفساد أينما وجد، وتطوير القطاع الرياضي، وإعطاء تحفيزات للشركات الكبرى من أجل دعم ​الرياضة​"، معتبراً أنه "لا يمكن بناء ​اقتصاد​ مستدام على ​قطاع السياحة​ و​المصارف​ بل يجب أن يبنى على قطاعي ​الزراعة​ و​الصناعة​ ونريد أن نحمي اقتصادنا عبر ضبط الإستيراد واستكمال ما بدأت به إدارة ​الجمارك​ عبر ضبط التهريب لحماية المنتجات الوطنية"، معلناً باسم كتلة "نواب الأرمن" وحزب "الطاشناق" عن منح الثقة للحكومة.