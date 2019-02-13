ظريف: هناك شكوك بشأن تزامن مؤتمر وارسو مع عملية زاهدان

أكد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "مؤتمر ​وارسو​ مجرد سيرك وهناك شكوك بشأن تزامنه مع الهجوم على ال​حافلة​ في زاهدان".

ولفت ظريف إلى أن "​الولايات المتحدة​ تكرر الأخطاء ذاتها وتتوقع نتائج مختلفة ومؤتمر وارسو مثال حي لذلك".

وادى ال​تفجير​ إلى مقتل 27 عنصراً من ​الحرس الثوري الإيراني​ على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرين بتفجير انتحاري استهدف حافلة كانوا يستقلونها في مدينة زهدان بمحافظو ​بلوشستان​ جنوب شرق إيران.

وكانت الحافلة تحمل كوادر الحرس الثوري في منطقة جانعلي في الطريق الواصل بين مدينة خاش ومركز المحافظة مدينة زاهدان.

فيما أعلنت جماعة "​جيش العدل​" عن تبنيها للهجوم على قافلة للحرس الثوري الإيراني في بلوشستان جنوب إيران.