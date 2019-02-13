ارتفاع عدد قتلى الهجوم على الحرس الثوري الإيراني الى 27 شخصا

أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية عن ارتفاع عدد القتلى ب​تفجير​ ​حافلة​ تقل عناصر من الحرس الثورس افيراني في ولاية ​بلوشستان​ إلى 27 شخصا.

وأصيب 20 آخرين بتفجير انتحاري استهدف حافلة كانوا يستقلونها في مدينة زهدان بمحافظو بلوشستان جنوب شرق إيران.

وكانت الحافلة تحمل كوادر الحرس الثوري في منطقة جانعلي في الطريق الواصل بين مدينة خاش ومركز المحافظة مدينة زاهدان.

فيما أعلنت جماعة "​جيش العدل​" عن تبنيها للهجوم على قافلة للحرس الثوري الإيراني في بلوشستان جنوب إيران.