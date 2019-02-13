"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين سودانيين وسعوديين شمال غربي اليمن

أكد المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في بيان، أن مقاتلي الجماعة "فجروا عبوة ناسفة بآلية للجيش السوداني المشارك ضمن قوات التحالف العربي، أثناء مرورها في صحراء ميدي شمال غربي حجة".
ولفت إلى أن "الكمين أسفر عن إعطاب الآلية ومقتل وإصابة من كانوا على متنها من العسكريين السودانيين".
في سياق آخر، أفاد المركز بـ "قنص مقاتلي أنصار الله جنديين سعوديين في منطقة الصوح التابعة لمديرية كتاف في محافظة صعدة قبالة قطاع نجران جنوب غربي السعودية".
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