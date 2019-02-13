بالصور.. محافظ كفر الشيخ ووكيل التعليم يسلمان "التابلت" للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سلم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 343 "تابلت" تعليمي لطلاب مدرسة شهيد السلام الثانوية بنين، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع توزيع 21 ألف و513 تابلت على 13 إدارة تعليمية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، واستمر التسليم حتى الساعة السابعة صباحا، تحت إشراف وكيل الوزارة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه جارى تسليم الأجهزة للمدارس، تمهيدا لتوزيعه على الطلاب عقب استيفاء كافة الإجراءات الإدارية بين ولى أمر الطالب وإدارة المدرسة.

وكشف أن نصيب المحافظة من التابلت بلغ 21 ألفا و513 جهاز، بتكلفة 96.5 مليون جنيه.

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