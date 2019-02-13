خاصية جديدة من "خرائط جوجل" باستخدام كاميرا الهاتف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

تختبر شركة جوجل الأمريكية خاصية جديدة داخل تطبيق "خرائط جوجل"، إذ تتيح إظهار الاتجاهات في صورة افتراضية، وذلك باستخدام كاميرا الهاتف.

ووفق ما ذكر موقع "إكستريم تك"، بدأت الشركة اختبار ميزتها الجديدة بتقنيات الواقع المعزز "Augmented Reality"، بشكل تجريبي على عدد محدود من المستخدمين.

واستعان بعض مطوري "جوجل" بوضع خط أزرق على الطريق الذي يسير فيه المستخدم داخل شاشة هاتفه، والبعض الآخر وضع شخصية عامل توصيل البيتزا داخل الشاشة أمام المستخدم في شاشته.

ووجد المطورون في تلك الحالتين أن المستخدمين سينظرون إلى هواتفهم بشكل مبالغ فيه خلال سيرهم، ما سيشكل خطورة عليهم.

ولجأت مجموعة من المطورين إلى فكرة إظهار أسهم زرقاء عملاقة لتوجيه المستخدمين باستمرار، ولكن إذا استمروا في التحديق في هواتفهم لفترة طويلة خلال سيرهم.

وترجع واجهة التطبيق لشكل الخرائط التقليدي المسطح ثنائي الأبعاد، عندما يبعد المستخدم عينيه عن الخريطة في شاشة هاتفه، وإذا رفع هاتفه أمام وجهه يظهر في صورة بيئة الواقع المعزز، والتي تظهر الإشارات الإرشادية على الواقع الحقيقي الذي أمامه.