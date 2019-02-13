"واتساب" تختبر طريقة عرض جديدة لميزة "الحالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

تختبر شركة "واتساب" إدخال طريقة عرض جديدة مرتبة خوارزميًا على ميزة الحالة عبر التطبيق.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، بدأت "واتساب" في اختبار الميزة مع مجموعة صغيرة من مستخدمي هواتف "آيفون" في البرازيل وإسبانيا والهند، على أن تطرحها على نطاق أوسع في المستقبل.

طريقة العرض الجديدة تصنف خوارزمياً تحديثات الحالة بحسب الصلة، بدلًا من ترتيبها وفقًا للترتيب الزمني العكسي المستخدم حالياً، والذي يعرض التحديثات من الأحدث إلى الأقدم.

وتعتمد طريقة العرض الجديدة على مجموعة متنوعة من البيانات، مثل الحالات التي يشاهدها المستخدم ويتفاعل معها بشكل متكرر، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتحدث إليهم أكثر من غيرهم.

ومن المحتمل أن تدخل الشركة التعديل بشكل بطيء، بحيث تبدأ مرحلة الاختبارات مع مستخدمي "أندرويد" بعد إنهاء الاختبارات مع مستخدمي "آيفون"، وتساعد هذه الاختبارات المبكرة في الإبلاغ عن أي تعديلات يجب إجراؤها قبل أن تكون جاهزة للإطلاق الرسمي الكامل.