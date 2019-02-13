غصن يأمر بتغيير أعضاء فريق الدفاع عنه

كارلوس غصن

وكالات:

امر الرئيس السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن الموقوف في طوكيو بتغيير كبار أعضاء فريق الدفاع عنه متعهدا بإثبات براءته والدفاع عن نفسه بقوة في مواجهة الاتهامات بمخالفات مالية.

وفي آخر تطور للأحداث التي تشهدها اليابان وعالم الأعمال منذ توقيفه المفاجئ في نوفمبر 2018، أكد غصن، الأربعاء، في بيان من مركز احتجازه بأنه عين رئيسا جديدا لفريق الدفاع.

واستبدل المدعي العام السابق موتوناري

أوتسورو ليحل محله المحامي الشهير جونيشيرو هيروناكا المعروف بتولّيه قضايا صعبة وكبيرة وبقدرته على إقناع القضاة ببراءة موكّليه في بلاد تفوز فيها النيابة العامة في جميع القضايا تقريبا.

وقال غصن في البيان "أتطلع للدفاع عن نفسي بقوة، وهذا يمثل بدء عملية لا تتعلق فقط بإثبات براءتي بل كذلك بإلقاء الضوء

على الظروف التي أدت إلى توقيفي غير العادل".

وقبل ذلك، أصدر أوتوسورو بيانا مقتضبا أكد فيه بأنه ومحام آخر "قدما للمحكمة رسالتي استقالتيهما كمحاميي دفاع في قضية السيد غصن".

ويأتي تغيير محامي الدفاع عشية اجتماع تحضيري أول بين قضاة محكمة طوكيو والادعاء ومحامي الدفاع لمناقشة أطر محاكمة غصن المستقبلية.

ويقبع قطب السيارات السابق الفرنسي - اللبناني - البرازيلي في سجن بطوكيو منذ 19 نوفمبر بثلاث تهم تتعلق بمخالفات مالية، ورفضت المحكمة طلبين للإفراج عنه بكفالة خشية سفره أو إتلافه أدلة.