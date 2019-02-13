- 1/2
- 2/2
رفض النواب الإسبان يوم الأربعاء الموازنة الأولى التي قدمها رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي وصل إلى السلطة منذ ثمانية أشهر، ما قد يدفعه إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وصوّت غالبية النواب (191 نائبا من أصل 350) لصالح تعديلات من شأنها عرقلة الموازنة التي قدّمها خصوصا الحزب الشعبي (يمين) وحزب المواطنة (سيودادانوس) الليبرالي والحزبان الاستقلاليان الكاتالونيان، الأمر الذي من شأنه معارضة النص حتى قبل التصويت عليه.
وغادر سانشيز مجلس النواب بعدبضع دقائق من التصويت، من دون الإدلاء بأي تصريح.
وكان رئيس الحكومة الاشتراكي وعد منذ وصوله إلى السلطة في يونيو بالدعوة إلى انتخابات قبل أن يغير رأيه ويقرر تقديم موازنة في محاولة للبقاء في السلطة حتى انتهاء ولاية الهيئة التشريعية عام 2020، لكن بعد رفض الموازنة، يبدو احتمال الدعوة إلى انتخابات مبكرة أكبر حتى لو أن سانشيز يمكنه
وصرحت وزيرة المالية ماريا خيسوس مونتيرو "لقد سمعتم مرات عدة أنه في حال لم تمضِ الموازنة قدما، سيتم تقصير ولاية الهيئة التشريعية.. لكن موعد الانتخابات المبكرة هو من صلاحية رئيس الحكومة حصرا ".
وأفاد مصدر حكومي في وقت لاحق الأربعاء، بأن سانشيز سيعلن الجمعة قراره بشأن الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد جلسة مجلس الوزراء.
يذكر أن عشرات الآلاف تظاهروا يوم الأحد في مدريد بدعوة من اليمين واليمين المتطرف، ضد رئيس الحكومة الذي يتهمونه بـ"خيانة" إسبانيا كونه يتحاور مع أنصار استقلال كاتالونيا، وطالبوه بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الإسباني يرفض موازنة رئيس الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.