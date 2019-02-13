تونس تعلن مشاركتها في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

وكالات:

أكدت تونس اليوم على مشاركتها في أعمال أول قمة عربية – أوروبية، والتي تسضيفها مدينة شرم الشيخ يومي 24 و 25 فبراير الجاري بمشاركة القادة العرب والأوروبيين.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها اليوم، إن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي،

ناقش اليوم مع وزير الشئون الخارجية، خميس الجهيناوي، مشاركة بلاده في هذه القمة التي تعقد لأول مرة.

ومن المنتظر أن تتناول القمة عددا من القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة في منطقة البحر

المتوسط كالوضع في ليبيا والأزمة السورية وعملية السلام ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والأوروبي في مختلف المجالات.



وووافق القادة العرب على عقد أول قمة عربية أوروبية خلال القمة العربية التي عقدت في البحر الميت في مارس 2017، وتم اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافتها.