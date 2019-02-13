خبير سياسي: ليبيا تتجه نحو الاستقرار بفضل الرئيس السيسي

يقول الباحث السياسي إبراهيم البلقاسم في تصريحات خاصة للوفد إن ليبيا تتجه نحو الاستقرار بوتير أسرع من ذي قبل.

وأعرب عن تقديراته أن الأزمة الليبية في آخر فصولها السبع العجاف , وأن الفرقاء الليبيين قادرون اليوم على فهم وإدراك حقيقة تلك التجاذبات الدولية والإقليمية التي أثرت سلبا على مجريات الأحداث سواء بدعم أطراف مسلحة وجماعات خارجة عن شرعية الدولة أو جماعات إرهابية كما تفعل تركيا بإرسالها سفنا محملة بالأسلحة والمتفجرات والذخائر , أو عبر دعم أطراف سياسية تعطل عملية الاستقرار كما فعلت إيطاليا عبر وزير داخليتها السابق مينيتي بدعمه أطرافا في غرب ليبيا بالمال ليلعبوا دور المشاغب في ساحة البلد .

وتابع بالقول إن الفاتورة التي دفعتها ليبيا كانت غالية جدا سواء من الأموال أو الدماء أو من الوقت , وهو ما يؤهل الجميع الآن إدراك أن لا مناص من عملية الاستقرار في الدولة عبر التوجه إلي صندوق اقتراع وممارسة حق تقرير المصير وانتاج سلطة جديدة تتحمل مسؤولياتها اتجاه هذه الدولة .

وأضاف لم نذكر اننا ضبطنا الاتحاد الافريقي متلبسا بحل أي ازمة لأي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد , ربما يعود

هذا الي السياسيات لرئاسات السابقة للاتحاد، ولكن اليوم تتولي دولة عربية أفريقية وإقليمية هامة رئاسة الاتحاد وهي مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ستشكل فارقا حقيقيا في اتجاه المساعي الحميدة والجهود السياسية لإنهاء الأزمة السياسية الليبية عبر منظمة الاتحاد الافريقي.

وأوضح أن الأزمة الحقيقية في ليبيا هي أزمة سلاح , وحتى الآن لا توجد أي رؤية أو مشروع لنزع السلاح بين الليبيين وهذا مؤشر سلبي للغاية أي أن الأزمة سيتم تدويرها مع الأيام إلي ماهو قادم فلا توجد حتى الآن أي رؤية واضحة اتجاه نزع السلاح وهنا نقول ( نزع ) ليس ( جمع ) , والحل هو نزع السلاح عن أي مجموعة مسلحة باستثناء مؤسستي الجيش والشرطة فقط.

ونوه بأن التجاذبات الدولية تتفاعل مع الأحداث في الداخل الليبي بشكل سريع , ليبيا دولة ذات سيادة , وأن المجتمع الدولي قرر منذ عام 2011 ضبط المساءلة في إطار جهود تسوية سياسية فقط، وأن الدور الروسي حتى الآن

يتسق مع قرارات مجلس الأمن بل ربما تكون روسيا من أكثر الدول انضباطا في هذه المساءلة بعكس الجانب الفرنسي والايطالي الذان انخرط كثيرا في دعم أطراف ليبية في اتجاه المحافظة على مصالحهم التي تتمثل بشكل رئيسي في شركتي ايني الإيطالية وتوتال , فتحولت ليبيا إلي ساحة لتصفية حسابات اوروبية بين الدولتين , الا ان هذه الصراع سينتهي قريبا بمجرد انتهاء الانتخابات الاوروبية المزعم عقدها في مايو القادم .

وأعتبر الحملة العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني في الجنوب الليبي هي طوق نجاة الجنوب من شبح الصراعات والفوضى الأمنية وحالات السرقة والسطو والترهيب التي أقدمت عليها عصابات عابرة للحدود قادمة من دول طوق جنوب ليبيا , ورغم المسؤولية الكبيرة وحجم الجوب الواسع إلا أن الجيش يحقق انتصارات هامة باستعادة أكبر مدينة في الجنوب وهي مدينة سبها واستعادة حقلي الفيل والشرارة أكبر الحقول النفطية في ليبيا , وهنا التجاذبات السياسية لعبت دورا في محاولة تعطيل جهود المؤسسة العسكرية بتكليف الفريق علي كنا أمرا لمنطقة سبها العسكرية والجنوب التابع للمجلس الرئاسي بعد الضغوط التي تعرض لها المجلس الرئاسي من قبل شركائه من جماعات الإسلامية , إلا أن العسكريين انتصروا لبعضهم البعض ورفض علي كنه القيام بأي عمل مضاد للجيش وربما هذا يعود بفضل قيادات النظام السابق التي انحازت إلي الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر وهذا لعب دورا كبيرا في تأمين الجنوب وخوض العملية العسكرية بدون خسائر تذكر حتى الآن.