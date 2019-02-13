كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا.. نقل برلمانية كردية مضربة عن الطعام إلى المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مصادر طبية أن نائباً كردية مُضربة عن الطعام منذ أكثر من 3 أشهر، تضامناً مع الزعيم التاريخي للتمرد الكردي عبدالله أوجلان، نُقلت إلى المستشفى اليوم الأربعاء، إثر توعك صحي.

وأضافت المصادر أن ليلى غوفين، النائب عن حزب الشعوب الديموقراطي، الموالي للأكراد، نُقلت إلى المستشفى في ديار بكر جنوب شرق،بعد ارتفاع في ضغط الدم، وشعورها بآلام في الصدر.

وأدخلت وحدة العناية الفائقة، لكنها ترفض تناول أدوية، كما ذكرت المصادر.

وبدأت غوفين 55 عاماً، إضرابها عن الطعام في 8 نوفمبر 2018، عندما كانت في السجن، للتنديد بظروف اعتقال عبد الله أوجلان، الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني، الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في جزيرة قريبة من اسطنبول بعدما اعتقلته تركيا في 1999.

ويقول حزب الشعوب الديموقراطي إن "أكثر من 300 سجين ينفذون في الوقت الراهن إضراباً عن الطعام تضامناً مع هذه النائب".

واعتقلت ليلى غوفين في يناير 2018 بعدما انتقدت الهجوم العسكري التركي يومها ضد منطفة عفرين التي تقطنها اكثرية كردية في شمال سوريا.

وأفرج عنها بشروط في 25 يناير، لكنها قررت متابعة الإضراب عن الطعام في منزلها بديار بكر "عاصمة" جنوب شرق تركيا ذات الأكثرية الكردية.