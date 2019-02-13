كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن راشد يبحث مع رئيس الوزراء الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، مساء اليوم ، مكالمة هاتفية من رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب.
وخلال الحوار ، ناقش الجانبان سبل دفع العلاقات بين البلدين عبر مختلف القطاعات ، كما تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية.
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