كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الامارات وعمان يختتمان التدريب العسكرى المشترك"تعاون 2" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت دولة الإمارات اليوم الاربعاء، مناورة عسكرية مشتركة لمدة أسبوعين بين القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة والجيش السلطاني العماني بعنوان "التعاون 2".

وذلك بحضور اللواء صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية لدولة الإمارات والملازم اللواء مطر بن سالم بن راشد البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني.

كما تهدف هذه العملية إلى تطوير العمل المشترك بين الجانبين ، في ضوء التحديات الحالية التي تواجه المنطقة ، وكذلك لتعزيز التعاون العسكري بينهما.

وقال اللواء العامري العمري إن هذا التمرين مهم للمنطقة ، لأنه سيعمل على تطوير وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البرية الإماراتية والجيش السلطاني العماني.

كما أضاف أن هدفه هو تبادل الخبرات العسكرية ، التي ستفيد المشاركين فيها من خلال تحسين مهاراتهم القتالية وزيادة استعدادهم القتالي.

و أشارأيضا إلى أن التمرين ركز على توحيد تكتيكات الجيشين مع الثناء على الاستعداد القتالي وكفاءة المشاركين.

وأضاف العامري أن التمرين تم تنظيمه نظرًا لمصلحة القيادة الحكيمة في القوات المسلحة الإماراتية ، من حيث التدريب والمعدات والأسلحة ، مشيرًا إلى أن مشاركة القوات المسلحة الإماراتية في التمرين تهدف إلى رفع استعداد ضباطها وضباط الصف لأداء في بيئة قتال حقيقية.

كما سيستفيد المشاركون في التدريب من خبراتهم المتبادلة في النظريات والتكتيكات العسكرية الحديثة المكتسبة من التدريب والتدريبات السابقة ، التي حققت النجاح ودعمها القادة العسكريون من كلا البلدين ، لتحسين القدرات العسكرية والقدرات الفنية المشاركين الفرديين والمجموعات.