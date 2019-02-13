20 قتيلا في هجوم انتحاري على حافلة للحرس الثوري بإيران

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قُتل 20 شخصًا وجُرح 20 آخرين، مساء اليوم الأربعاء، في هجوم انتحاري على حافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني

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وقالت وكالة أنباء إيران "إرنا"، نقلًا عن مصدر مطلع، إن الهجوم تم على طريق خاش زاهدان في محافظة بلوشستان الإيرانية جنوب شرق البلاد، وفق "العربية".