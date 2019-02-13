كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 قتيلا في هجوم انتحاري على حافلة للحرس الثوري بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت وكالة أنباء إيران "إرنا"، نقلًا عن مصدر مطلع، إن الهجوم تم على طريق خاش زاهدان في محافظة بلوشستان الإيرانية جنوب شرق البلاد، وفق "العربية".
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