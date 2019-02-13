تفاصيل جديدة في توقيف العشابي..أصدرت شيكات بدون رصيد بقيمة تقارب 40 مليون درهم!

لا زالت قضية توقيف سيدة الأعمال هند العشابي، اليوم الأربعاء، في مدينة الدار البيضاء، بعد أشهر قليلة من انتهاء محكوميتها التي قضت منها سنوات في سجن العرجات، ظهرت تفاصيل جديدة عن القضية التي أعادت العشابي إلى الزنزانة.

وأوضحت مصادر خاصة لـ”اليوم 24″، أن العشابي التي تم توقيفها اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أصدرت شيكات بدون رصيد، بمبالغ ضخمة، تقارب 40 مليون درهم حسب ذات المصادر، حيث وضع عدة أشخاص شكايات ضدها، ما استدعى توقيفها من جديد ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن “العشابي مدينة بمبالغ ضخمة لعدد من الأشخاص، والتي قدمت مقابلها شيكات بدون رصيد”، ومن بين الأشخاص الذين “تابعوا امرأة الأعمال المثيرة للجدل لاسترجاع أموالهم، مالكة فيلا “جوهرة” للحفلات بالرباط”. هذه الأخيرة، تقول مصادر الموقع “قدمت لعائلة العشابي مبلغا ماليا قيمته 200 مليون سنتيم، خلال فترة اعتقالها السابقة، وذلك بعدما دخلت في أزمة مالية خانقة”. غير أنه، وبعد مغادرتها السجن “لم تعد المبالغ لأصحابها، ولم تعد ترد على اتصالاتهم، في حين كانت تظهر تؤطر لقاءات خيرية وتدعمها”، تقول مصادر “اليوم24”.