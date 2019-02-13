بعد اعتلائه للكعبة فجرا..نشطاء لولي العهد السعودي: أطلق سراح النشطاء وأوقف القمع أولا! – فيديو

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، والعالم العربي بظهور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، داخل الحرم المكي، وصعوده فوق الكعبة.

وتساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل في السعودية عن سبب زيارة ولي العهد السعودي إلى الحرم المكي.

وصعد هاشتاغ “محمد بن سلمان في الحرم المكي” ضمن قائمة الأكثر رواجا في السعودية، خلال ساعات قليلة فقط.

وقالت وسائل الإعلام السعودية إن زيارة ولي العهد اليوم إلى المسجد الحرام كانت بهدف الاطلاع على مشاريع التوسعة والخدمات المقدمة للمعتمرين، حيث طاف بالكعبة وصعد على سطحها.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية رئيس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس ومسؤولين آخرين إلى جانب محمد بن سلمان خلال زيارته للكعبة.

كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل ولي العهد وهو يقبل الحجر الأسود، ويصلي داخل الكعبة، ويعتلي سطحها.

ويعد الوقوف على الكعبة واعتلاء سطحها أمرا نادرا وغير معتاد في تاريخ تعامل المسلمين معها، هيبة وتعظيما وتكريما لها، وكان ذلك سببا في الإهتمام الواسع الذي حضيت به زيارة بن سلمان والتعليقات المثارة حولها.

وبينما احتفى الإعلام السعودي وأنصار ولي العهد السعودي بهذه الزيارة، واعتبروها دليلا على العناية التي يوليها للحرمين الشريفين؛ أثارت غضب عدد كبير من المغردين الذين رأوا فيها محاولة لتبييض صفحة محمد بن سلمان بعد الاتهامات الواسعة له بالمسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، واعتقال وتعذيب عدد من العلماء والمشايخ والناشطات.

ورأى آخرون أن تعظيم المسجد الحرام يبدأ بإبعاده عن المناكفات السياسية، وتيسير الوصول إليه لجميع المسلمين، بغض النظر عن الخلافات السياسية مع حكوماتهم.