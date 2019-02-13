سان جيرمان ومانشستر يونايتد سيتعرضان لعقوبات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تحقيقا في أعقاب الأحداث التي شهدتها مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي (0-2)، التي استضافها الأول على ملعبه "أولد ترافورد"، ضمن مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إن مانشستر يونايتد سيتعرض لعقوبات، بسبب غلق بعض السلالم في الملعب، بالإضافة لإلقاء جماهيره بعض الأشياء خلال المباراة.

وفي المقابل، سيتعرض سان جيرمان لعقوبات بسبب الألعاب النارية، وإلقاء مقذوفات أيضًا، بالإضافة للتسبب في بعض التلفيات بالملعب.

ومن المقرر أن يعلن يويفا العقوبات على الطرفين، يوم 28 شباط/فبراير الجاري.

وفي نفس السياق، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا، في أحداث مباراة فنربخشه التركي، وضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي، التي انتهت بفوز الأول 1-0، لحساب ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.