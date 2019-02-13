نجم إنتر ميلان يحدد وجهته القادمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم إنتر ميلان الإيطالي حدد وجهته المستقبلية بعدما اقترب من الرحيل عن فريقه، وذلك بعد المفاضلة بين عرضين من توتنهام هوتسبير وآرسنال الإنجليزيين.

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية اليوم الأربعاء إلى أن نادي توتنهام أصبح آخر الأندية المنضمة لسباق الحصول على خدمات النجم الكرواتي إيفان بيريسيتش، بعد نهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن توتنهام سيحاول التقدم بخطوة عن الأندية التي تسعى خلف النجم الكرواتي، وذلك بعرض الثنائي موسى سيسوكو، وسيرخي أورير في صفقة تبادلية مع بيريسيتش.

وتابعت الصحيفة، أن النجم الكرواتي أصبح لديه ميول أكثر للانتقال إلى صفوف توتنهام، عن أرسنال الذي حاول التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن لم يتوصل لاتفاق مع إدارة إنتر.

وكان آرسنال يرغب في الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع عدم وجود بند بإلزام شراء بيريسيتش بعد نهاية الإعارة، وهو ما رفضته إدارة النادي الإيطالي.

يذكر أن بيريسيتش كان هدفًا لمانشستر يونايتد أثناء تواجد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن النادي الإنجليزي لم يكن مستعدًا لتلبية مطالب إدارة النادي الإيطالي.