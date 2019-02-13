انت الان تتابع تفاصيل خبر لم تناقشا المصالحة.. ماذا جرى بين "حماس" و"فتح" في موسكو؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 08:06 مساءً - كشف الناطق باسم حركة "فتح" والقيادي فيها عاطف أبو سيف، أبرز ما جرى خلال المباحثات التي جرت في العاصمة الروسية موسكو بين الفصائل الفلسطينية وحركته على مدار اليومين السابقين.

وبدأ ممثلو 12 فصيلاً فلسطينياً، الاثنين الماضي، اجتماعات في موسكو لبحث الأوضاع الداخلية، من ضمنها ملف المصالحة، والتحديات أمام القضية الفلسطينية، بدعوة من مركز الدراسات الشرقية، التابع لوزارة الخارجية الروسية.

وأكد أبو سيف، في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن لقاء موسكو لم يناقش ملف المصالحة الفلسطينية، لكن ما تم هو مناقشة عامة للقضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجهها في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أبو سيف: إن "اللقاءات ناقشت سياسات التهويد للاحتلال في مناطق الضفة الغربية، والاستيطان، وحصار قطاع غزة، وصفقة القرن، وسبل حماية القضية الفلسطينية".

وأوضح الناطق باسم حركة "فتح" أن "مشاورات موسكو كانت لكسر الجمود وتجديد دماء جديد في سبيل كسر الجمود بين الفصائل الفلسطينية"، على حد تعبيره.

وبين أن حركته اتخذت قراراً بعدم محاورة "حماس" حول المصالحة، لكونها أمضت 10 سنوات في الحوارات واللقاءات، كاشفاً عن وجود لقاء جديد حول إنهاء الانقسام في القاهرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وليس لبدء حوارات جديدة.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مستهل لقائه ممثلي الفصائل الفلسطينية، إن ما تعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية ستدمر كل شيء تم القيام به حتى الآن، وأن الحديث فيها يدور على نهج لا يشمل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

ومن أبرز الفصائل المشاركة في حوارات موسكو: حركات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، ولم تفلح وساطات واتفاقيات عديدة في إنهائه، وهو ما أثر على كل مناحي الحياة في قطاع غزة تحديداً.

ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة، في 12 أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع.