شكرا لقرائتكم خبر عن 40 قتيلاً وجريحاً في انفجار استهدف حافلة للحرس الثوري الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قتل 20 شخصا وأصيب 20 آخرون، في تفجير استهدف حافلة لعناصر الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وترددت أنباء عن أن الواقعة سببها هجوم انتحاري لم يتحدد مصدره حتى الآن.

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