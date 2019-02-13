خالد بن سلمان: النظام الإيراني هو الراعي الأول للإرهاب في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الأربعاء 2019.2.13 09:53 مساء بتوقيت أبوظبي 18 قراءة

0 تعليق العين الإخبارية قال الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية لدى الولايات المتحدة إن النظام الإيراني هو الراعي الأول للإرهاب في العالم.



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