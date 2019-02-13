البنتاجون: المحادثات مستمرة مع بولندا بشأن زيادة القوات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال إريك باهون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع بولندا بشأن أي زيادة في عدد القوات الأمريكية، وإن المحادثات مستمرة بينهما بشأن هذه المسألة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب‭‭ ‬‬ذكر العام الماضي، أن واشنطن تنظر في طلب وارسو بشأن وجود عسكري أمريكي دائم على أراضي بولندا، شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أنه يشارك بولندا في مخاوفها بشأن احتمال وقوع عدوان روسي عليها.

وقال باهون، في بيان، إن "أي تكهن بشأن زيادة عدد القوات أو التوصل إلى اتفاقات في هذه المرحلة لا أساس له"، وأضاف: "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، نواصل المناقشات وسنعلن نتائج محادثاتنا في الوقت المناسب".



وكانت صحيفة فاينانشال تايمز نقلت الأربعاء عن السفيرة الأمريكية لدى بولندا جورجيت موسباكر قولها إن عدد القوات سيزيد.

وأضافت الصحيفة أنه لدى سؤالها عما إذا كانت الزيادة بالمئات أم الآلاف، ردت قائلة: "ستكون كبيرة، أكثر من مئة (وربما) مئات".

ويزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بولندا ضمن جولة في وسط أوروبا هذا الأسبوع.