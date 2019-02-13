الان تتابع محامي ترامب: إسقاط نظام طهران يبدأ من وارسو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مؤتمر وراسو من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط خطوة مهمة لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى “إسقاط النظام الإيراني”، بعد سلوكياته المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ووفقا لموقع سكاي نيوز عربية، أضاف جولياني عمدة نيويورك السابق خلال تجمع حاشد للمعارضة الإيرانية بجوار مقر انعقاد المؤتمر الدولي بالعاصمة البولندية: “هناك توافق دولي عام بشأن ضرورة تغيير السلوك الإيراني، لكن الذي نأمله من هذا المؤتمر شيء أكبر من ذلك، تحالف واسع ضد هذا النظام من أجل تغييره”.

وأضاف جولياني: “انظر ما يحدث في لبنان وسوريا والدول العربية. النفوذ الإيراني يتوسع ويمثل خطرا على هذه البلاد. يجب أن يتوقف كل ذلك”.

وأعرب المستشار القانوني لترامب عن أمله في أن يتم تغيير النظام الإيراني عبر حشد الجهود الدولية، قائلا:” لذلك نحن هنا. من أجل أن ندفع بهذا الاتجاه. نعرف أن سياسة الولايات المتحدة الرسمية هي تغيير السلوك الإيراني لكن من وجهة نظري فإن هذا النظام الذي يقتل شعبه لا سبيل معه إلا تغييره”.