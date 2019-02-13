الان تتابع عاجل.. خالد بن سلمان: ننضم إلى قمة وارسو للخلاص من الراعي الأول للإرهاب في العالم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات قال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان، إننا ننضم اليوم الى حوالي70 دولة في قمة وارسو لاتخاذ موقف نواجه فيه التحديات التي تهدد مستقبل الأمن والسلام في المنطقة وعلى رأسها الراعي الأول للإرهاب في العالم، النظام الإيراني المستمر في جهود زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على المدنيين في المملكة واليمن.

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