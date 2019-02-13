الان تتابع مقتل 3 مدنيين بانفجار عبوة حوثية في الحديدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قتل 3 مدنيين، الأربعاء، في انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
وقال بيان ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني إن رجلا وامرأتين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة حوثية أثناء مرورهم في الطريق على متن دراجة نارية كانوا يستقلونها في قرية الدوح بمديرية حيس.
وأضاف البيان أن عددا من الأهالي حاولوا إسعاف الضحايا الذين تعرضوا للانفجار إلى المستشفى الميداني في مديرية الخوخة المجاورة؛ لكنهم كانوا قد فارقوا الحياة.
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