الان تتابع المملكة ترفع الحظر عن سفر المواطنين إلى لبنان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت المملكة العربية السعودية، قبل قليل، عن رفع الحظر المفروض على سفر مواطنيها إلى لبنان.

وقال السفير السعودي لدى بيروت، وليد البخاري في تغريدة على “تويتر”: “نظرا لانتفاء الأسباب الأمنية التي دفعتنا لتحذير رعايانا من السفر ونتيجة التطمينات التي تلقيناها من الحكومة نرفع تحذيرنا للمواطنين المسافرين إلى لبنان”.