الان تتابع إضراب عام في بلجيكا يشل حركة الطيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

شل إضراب بشكل شبه تام بلجيكا، اليوم الأربعاء، أدى إلى إغلاق المطارات والشركات وعرقلة حركة القطارات بشكل كبير، خاصة في بروكسل حيث من المقرر أن يعقد وزراء حلف شمال الأطلسي اجتماعا.

وشمل الإضراب، الإدارات العامة ووسائل النقل ومصلحة البريد والمدارس والمستشفيات وجمع النفايات وكذلك الشركات والمراكز التجارية، وفي مدينة غنت التي تتحدث الهولندية، أصيب محتجان بجروح طفيفة عندما اقتحما بسيارتهما خط إضراب، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية وتم اعتقال السائق.

وصرحت الأمينة العامة لاتحاد النقابات المسيحية ماري-هيلينا سكا لإذاعة “بيل-أر تي إل”، أن “حركة الإضراب يتم تطبيقها في كل مكان وفي جميع القطاعات”.

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد، إنها تتوقع إلغاء نصف رحلات القطارات في جميع أنحاء البلاد بسبب الإضراب، إلا أن القطارات السريعة المتوجهة إلى لندن وباريس لن تتأثر كثيراً.

يشار إلى أن آخر إضراب عام في بلجيكا إلى ديسمبر (كانون الأول) 2014.