40 قتيلا وجريحا من الحرس الثوري الإيراني جراء هجوم انتحاري

قتل 20 عنصراً من الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إثر تفجير انتحاري وقع في حافلة للحرس الثوري، بمدينة زاهدان جنوب شرقي إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن "إرهابياً قام بتفجير نفسه في حافلة تحمل كوادر الحرس الثوري في منطقة جانعلي في الطريق الواصل بين مدينة خاش ومركز المحافظة مدينة زاهدان".

وأضافت عن مصادر لم تسمها أن عدد الركاب في الحافلة يبلغ 40 شخصاً

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، فإن 20 قتيلا و20 جريحا على الأقل في هجوم انتحاري استهدف الحرس الثوري الإيراني جنوبي شرق إيران.

الهجوم استهدف حافلة كانت تقل أفراد الحرس الثوري، على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش في محافظة بلوشستان

وترددت أنباء أن جماعة "جيش العدل" تبنت الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة الحرس الثوري الإيراني،

يذكر ان هذا الطريق في زاهدان المحاذي لباكستان يشهد هجمات متكرره ، شهد قبل أسبوعين لثلاث هجمات متتالية.