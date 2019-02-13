الإمارات وعًمان تختتمان تدريبات تعاون 2 بين القوات البرية والجيش السلطاني .. صور

إختتمت القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، التمرين المشترك، تعاون 2، مع الجيش السلطاني العماني، الذي إستمر لمدة أسبوعين، وذلك في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات العسكرية.

وجرى الإختتام بحضور قائد القوات الإماراتية، اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، وقائد الجيش السلطاني، اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي .

وذكرت وكالة وام، أن هذا التمرين يأتي ضمن التمارين المشتركة مع سلطنة عمان الشقيقة للقيام بعدد من المهام التدريبية مع الجيش السلطاني العماني لتطوير العمل المشترك بين الجانبين في ظل التحديات الحالية بالمنطقة وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة من خلال استمرار التدريبات بين الجانبين.

وقال قائد القوات الإماراتية، ان تمرين "تعاون2" من التمارين المهمة في المنطقة؛ وذلك لتنمية وتعزيز التعاون العسكري من القوات البرية الاماراتية والجيش السلطاني العماني.

وأكد أن الهدف من التمرين تبادل الخبرات في مجال العمليات العسكرية والتي ستعود على المشاركين بصقل مهاراتهم القتالية ورفع جاهزيتهم.

وأضاف أنه تم التركيز على توحيد المفاهيم بين الجانبين ..مشيدا بما قدمه المشاركون في التمرين من جاهزية قتالية عالية وإتقان لكل ما أسند إليهم من عمليات أثناء التمرين.

وقال إن ذلك يأتي من حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة بقواتنا المسلحة، سواء على مستوى التدريب والتأهيل أو على مستوى التجهيز والتسليح ..مشيرا الى ان مشاركة القوات المسلحة في تمرين "تعاون2" تأتي وفق نهج علمي مدروس لرفع الجاهزية القتالية، سواء للضباط أو ضباط الصف وسط بيئة قتال حقيقية.