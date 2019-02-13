الحرب تشتعل.. رد ناري من علاء مبارك بعد هجوم عمرو أديب (فيديو)

كتب: ضياء السقا

رد علاء، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على هجوم الإعلامي عمرو أديب، عقب أزمة فيديو ذكرى التنحي.

وقال علاء مبارك في رده على متابع له بـ"تويتر": "هو الاستاذ عمرو مش فاهم حضرتك أنا لا اقصد أعلمه الأدب لا سمح الله، بحاول أعلمه وأفهمه معنى الرجولة".

وفي رده على متابع آخر قال: "أستاذ إبراهيم عيسي مثلاً كان معارض شرس أثناء فترة الرئيس الأسبق مبارك، أختلف معه في كثير من مقالاته أثناء حكم الوالد ولكن يجب ان تحترم الرجل لانه كان معارض واضح لم يتلون ولم يتغير أثناء وبعد حكم الرئيس مبارك، هكذا يكون الرجال".

تفاصيل الأزمة

تعود بداية الأزمة عندما نشر علاء مبارك، فيديو على تويتر، في ذكرى التنحي، يكشف تناقض تصريحات عمرو أديب عن الرئيس الأسبق، قبل وبعد ثورة 25 يناير، وكتب: "بدون تعليق".

وبعدها شن أديب عبر برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، هجوما عنيفا على علاء، قائلا: "أنتوا كنتوا في السجن ومكنش ينفع أهاجمكم مش شجاعة إني أجي على الضعيف.. ومش على أخر الزمن اللي واحد رد سجون زيك يعلمني شغلي، ويعلمنا الأدب.. إن كنتوا نسيتوا اللّى جرى هاتوا الدفاتر تنقرا".

وأضاف أديب: "أنت اللي جبته لنفسك.. أنا كنت ناسيكم.. قولنا فلوس سويسرا منين، أنا ماخوفتيش وأنتوا في الحكم ومش هخاف منكم وأنتوا برا السجن، أنا مش هتكلم عن اللي اتقتلوا في السجون ولا الميدان.. أنت عايز إيه من البلد يا علاء.. انتوا خلاص انتهيتوا".