انطوان حبشي: بشير الجميل كنت حلم الوطن ولا تزال

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنطوان حبشي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "​بشير الجميل​ كنت حلم الوطن ولا تزال اليوم رمز الجمهورية القوية لانه لولاك وتضحيات رفاقك لما كان هناك وطن يستطيع فيه البعض التطاول عليك بالسوء وتناول التاريخ بشكل مجتزأ".

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