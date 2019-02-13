علق ​مجلس الخدمة المدنية​ في بيان على خبر ورد على أحد المواقع الإلكترونية ورد فيه "اعادة النظر في مباراة اجراها المجلس لصالح ​ادارة الجمارك​"، مشددا على أن "الخبر المدسوس هو عار عن ​الصحة​ جملة وتفصيلا، وان المباراة لوظيفة مراقب في ادارة الجمارك، كغيرها من المباريات التي اجراها ويجريها هذا المجلس، تمت وفق قواعد الاستحقاق والجدارة وعلى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، واعلنت نتائجها النهائية في 8/2/2019، وابلغت الى الادارة المعنية في التاريخ عينه، وبذلك يكون ملف المباراة قد اقفل نهائيا، وبالتالي لا صحة لأي خبر عن اجتماعات تعقد في المجلس بشأن المباراة"، داعيا "​وسائل الاعلام​ توخي الدقة في نقل اي خبر يتعلق بهذا المجلس".

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الخدمة المدنية: ملف المباراة لصالح الجمارك اقفل نهائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.