اجتماع للجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الارهاب

عقدت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل ​الارهاب​ اجتماعاً في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام برئاسة المدير العام لقوى الامــن الداخلـي ​اللواء عماد عثمان​. ورحب اللواء عثمان بالحضور، مبيناً "التحديات والإجراءات التي تتطلبها عملية مكافحة ​تمويل الإرهاب​ تماشياً مع المعايير الدولية". ثم جرى البحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التي تخللها عرض الاستراتيجيات الحديثة في مكافحة تمويل الإرهاب.

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