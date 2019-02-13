واكيم من ساحة ساسين: من لا يعترف بشهدائنا سنعتبره دخيلا على لبنان

أكّد النائب ​عماد واكيم​ خلال الوقفة التضامنية في ​ساحة ساسين​ "مع روح الرئيس ​بشير الجميل​ لوضع حد لحملة التطاول والتمادي وتشويه التاريخ واستنكاراً لما حصل اليوم في ​المجلس النيابي​"، انها المرة الاخيرة التي نكتفي فيها بالاعتصام، داعيا كل من لا يعترف بشهادة الرئيس بشير الجميل أن "يدق رأسه بالحيط"، مشيرا الى ان كل من يمس شهداءنا لا نعترف به وسنعتبره دخيلا على لبنان.

واعتبر واكيم ان لولا مقاومة بشير لما كانوا هم اليوم موجودين في المجلس النيابي على كراسيهم، لأن بشير كان يدافع عن قضية حين كان الاخرون متورطون بمؤامرات الخارج على لبنان، مضيفا ان بشير دافع عن لبنان في وجه المخططات الغريبة وهو انتخب في المجلس النيابي رئيسا للجمهورية بشكل شرعي، ولفت الى ان البيان الوزاري في الحكومة، وضع عبارة "الانتماء الوطني" داعيا اياهم الى الالتزام بهذه العبارة.