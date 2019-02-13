أكد رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "اننا نرحب بقرار ​السعودية​ رفع الحظر عن سفر الاخوة السعوديين الى ​لبنان​، وباذن الله ستبقى علاقة لبنان بالسعودية، قيادة وشعبا وطيدة دوما ، لانها قائمة على تاريخ من ​المحبة​ والاحترام المتبادلين".

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي رحب بقرار رفع الحظر عن سفر السعوديين للبنان: علاقاتنا تاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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